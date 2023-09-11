Волкановски: рассчитываю на то, что буду драться в начале следующего года
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Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски рассказал о том, когда он собирается провести свой следующий поединок.
«Вариант поединка с Илией Топурией всегда актуален. Есть также реванш с Исламом Махачевым. Я хочу оставаться активным. Скоро Ислам проведёт свой поединок с Оливейрой, поэтому я не хочу ждать. Рассчитываю на то, что буду драться в начале следующего года.
Я хотел провести бой в этом году, но думаю, что расписание просто не сможет меня вместить. Я думаю, есть несколько чемпионов, с которыми нужно драться, и это справедливо, но я был бы рад получить одного из них в этом году», — приводит слова Волкановски Middle Easy.
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