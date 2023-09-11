«Блестяще». Джамал Хилл объяснил, почему Стрикленд смог побить Адесанью

Бывший чемпион UFC Джамал Хилл прокомментировал результат поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом, который состоялся вчера, 10 сентября, в Сиднее (Австралия).
«Шон оставался напротив Адесаньи и не давал ему войти в зону комфорта. Адесанья не мог создать дистанцию, которая нужна ему, чтобы атаковать. Ему нравится действовать издалека, он кикбоксёр и, как мы и говорили, ему больше нравится бить ногами, чем руками.
Шон лишил его этой возможности и переместил на дистанцию удара рукой. И это было блестяще. У Адесаньи была возможность уйти в борьбу, но я не считаю, что он захватил бы преимущество. Обычно, когда по нему попадали, Адесанья отвечал, и его ответ был лучше. Это было круто… Исраэль выглядел пассивно, а Шон… Шон был собой», — сказал Хилл на своём YouTube-канале.
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