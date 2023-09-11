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Российский боец UFC Асхабов арестован в Таиланде за похищение, пытки и ограбление

Российский боец смешанного стиля Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан Асхабов были задержаны в Пхукете (Таиланд) 5 сентября, сообщает издание The Phuket News.

По информации издания, братья Асхабовы причастны к ограблению гражданина Италии на курорте Чернг Талай, произошедшему 3 сентября. На потерпевшего было совершенно нападение в его вилле, где его держали связанным в течение нескольких часов. Также сообщается, что его пытали.

У потерпевшего было украдено около 12 миллионов бат ($ 340 тыс.), ниже приведён список отнятых вещей:

часы Rolex Daytona стоимостью примерно 2,5 млн бат ($ 68 тыс.);

часы Patek Philippe Nautilus стоимостью примерно 3,8 млн бат ($ 107 тыс.);

часы Graff стоимостью примерно 1,6 млн бат ($ 45 тыс.);

Macbook, iPhone 13 и iPhone 14, а также пара солнцезащитных очков.

Напомним, 28-летний Хусейн Асхабов (23-1) дебютировал в UFC в феврале, уступив единогласным решением американцу Джамаллу Эммерсу.