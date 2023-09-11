«Не хочу драться с любителем». Дю Плесси отреагировал на поражение Адесаньи

Боец среднего веса (до 84 кг) UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал результат титульного поединка между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом, который состоялся вчера, 10 сентября, в Сиднее (Австралия).

Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов, став новым чемпионом организации.

«Я и Шон Стрикленд совершили крупнейшие апсеты в 2023 году, так что давай уладим всё по-мужски, я готов. После этого Адесанья может получить взбучку в Африке. Я не хочу драться с любителем, который выступал на выходных. Я хочу побить лучшего Адесанью. Возьми перерыв и разберись со всем дерьмом», — написал дю Плесси в социальных сетях.