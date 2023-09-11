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Гаджиев ответил, получится ли у Волкова подраться за титул UFC

Гаджиев ответил, получится ли у Волкова подраться за титул UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал досрочную победу соотечественника Александра Волкова в бою с австралийцем Таем Туивасой, который состоялся на турнире UFC 293.

«Не удивлюсь, если Олейник этому самбишену Саню и обучил, и Саня его успешно применил. О чём это говорит? Человек учится, значит, он будет развиваться.

Что дальше для Волкова? У Сани такая карьера… Попасть в топ-10 тяжеловесов несложно, а вот в топ-5 – сложновато. Мы часто говорим про Волкова: «Вот ещё один бой, и он будет драться за титул». Сейчас мы снова об этом заговорили. Давайте не говорить «один», ещё два боя, и Саня мог бы драться за титул. Я считаю, что это возможно. Почему? Потому что, как я и сказал, Саня учится», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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