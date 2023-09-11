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Тренер Адесаньи: Стрикленд слишком рано увидел все трюки Исраэля

Тренер Адесаньи: Стрикленд слишком рано увидел все трюки Исраэля
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Юджин Бэйрман, тренер двукратного чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи, высказался об ошибках подопечного в поединке с американцем Шоном Стриклендом.

«Он слишком рано опустошил свой запас трюков, он слишком рано показал Шону, на что способен. На таком уровне вы не хотите показывать все уловки раньше времени. Вы хотите провести подготовку и схитрить.

Вы делаете какое-то движение и тем самым закрываете к нему дверь, после чего переходите к следующему. Вот как мы составляем план. Исраэль сделал это слишком рано. Он показал всё, и Шон внёс коррективы. В этот вечер мы не смогли найти путь, по которому Исраэль смог бы прорваться», — сказал Бэйрман в интервью Submission Radio.

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