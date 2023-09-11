Сауль Альварес показал актуальную форму за три недели до боя с Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) продолжает подготовку к поединку с американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO), который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
«Сосредоточен и заряжен», — написал Альварес в социальных сетях.
Фото: из личного архива Сауля Альвареса
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира.
В мае 2022 года Чарло нокаутировал в десятом раунде аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг). Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
- 11 сентября 2023
-
22:04
-
21:36
-
21:22
-
21:10
-
20:56
-
20:23
-
20:09
-
19:25
-
18:46
-
17:59
-
17:39
-
17:22
-
16:26
-
15:41
-
14:34
-
13:12
-
12:37
-
11:39
-
10:21
-
09:47
-
00:52
-
00:44
-
00:08
- 10 сентября 2023
-
23:52
-
23:11
-
22:17
-
22:08
-
22:00
-
20:59
-
20:54
-
19:41
-
19:32
-
18:24
-
18:11
-
17:33