Сауль Альварес показал актуальную форму за три недели до боя с Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) продолжает подготовку к поединку с американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO), который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

«Сосредоточен и заряжен», — написал Альварес в социальных сетях.

Фото: из личного архива Сауля Альвареса

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира.

В мае 2022 года Чарло нокаутировал в десятом раунде аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг). Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.