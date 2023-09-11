Атлас: Адесанья писал свою музыку, но в бою со Стриклендом было тихо

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом, который состоялся вчера, 10 сентября, в Сиднее (Австралия).
«Все понимают, что Адесанья является талантом, особенным ударником, единственным в поколении. Он заставляет вас вспомнить об Андерсоне Силве, о парнях, имеющих способность писать свою музыку, но этот парень [Стрикленд] выключил её и сделал это самым простым способом.
Просто это иногда хорошо. Стрикленд сделал это джебом, он накрыл себе стол джебом и всю ночь кормился за счёт правого прямого. Такова была его атака, очень простая, но эффективная. А его защита? Просто уйти с дистанции, сохранять спокойствие в неспокойной обстановке и просто уйти с ударной дистанции, но лишь настолько, чтобы заставить соперника промахнуться, а затем ответить самому. И самое замечательное в том, что он был последователен. Иногда стабильность лучше впечатления. Не было никакой музыки, было тихо», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.
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