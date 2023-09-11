«Я понял это только на тренировках с ним». Перейра объяснил победу Стрикленда на UFC 293
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Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра, тренировавшийся с американцем Шоном Стриклендом, прокомментировал его победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Я несколько дней тренировался с Шоном Стриклендом и понял, насколько он талантлив. И я понял, насколько он силён как стратег, только на тренировках. Реальный бой – это совершенно иное, и любой, кто дерётся, знает, как это бывает. Во время тренировок у вас больше возможности для игры.
Очевидно, Шон навязал свою игру. Он был умным. Он постоянно шёл вперёд с потрясающей защитой, и не нужно забывать о точных ударах. Он меньше двигался, кружил и лучше атаковал. Вы все увидели результат», — сказал Перейра на своём YouTube-канале.
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