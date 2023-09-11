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Хабиб Нурмагомедов поздравил Джоковича с победой над Медведевым в финале US Open

Хабиб Нурмагомедов поздравил Джоковича с победой над Медведевым в финале US Open
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с завоеванием 24-го титула на турнирах «Большого шлема». Таким образом, Джокович повторил легендарный рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях такого уровня.

«Поздравляю, мой друг. Какое выступление!» — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, 24-й титул Джокович завоевал на US Open — 2023. В финале соревнований Джокович (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева. За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

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