Фьюри: я самый неуловимый чемпион в истории, лучший в своём деле

Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Послушайте, этот парень – серьёзный нокаутёр. Он большой, сильный и отлично сложён. Но я и раньше дрался с нокаутёрами в лице Деонтея Уайлдера и Стального молота Владимира Кличко. Их объединяло то, что они сильно били, но они не могли попасть, когда это было нужно.

Вполне естественно поражать цель, которая не двигается, но сложно это сделать, когда она не стоит на месте. Вы не можете попасть по тому, чего не видите. Я – лучший в своём деле, самый неуловимый чемпион в истории. И это факты», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.