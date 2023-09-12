Дрейк проиграл $ 500 тыс. на турнире UFC 293

Канадский хип-хоп-исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, проиграл $ 500 тыс., поставив их на успех Исраэля Адесаньи в поединке с Шоном Стриклендом.

Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов.

Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в марте 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 20 боёв (18 побед, пять поражений и ни одной ничьей).

Стоит отметить, что Дрейк известен своими крупными ставками на различные спортивные события.

Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Адесанья крут!