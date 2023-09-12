Дрейк проиграл $ 500 тыс. на турнире UFC 293
Поделиться
Канадский хип-хоп-исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, проиграл $ 500 тыс., поставив их на успех Исраэля Адесаньи в поединке с Шоном Стриклендом.
Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов.
Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в марте 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 20 боёв (18 побед, пять поражений и ни одной ничьей).
Стоит отметить, что Дрейк известен своими крупными ставками на различные спортивные события.
Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Адесанья крут!
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:36
-
00:57
-
00:41
-
00:21
-
00:11
- 11 сентября 2023
-
23:49
-
23:17
-
23:05
-
22:04
-
21:36
-
21:22
-
21:10
-
20:56
-
20:23
-
20:09
-
19:25
-
18:46
-
17:59
-
17:39
-
17:22
-
16:26
-
15:41
-
14:34
-
13:12
-
12:37
-
11:39
-
10:21
-
09:47
-
00:52
-
00:44
-
00:08
- 10 сентября 2023
-
23:52
Партнерский контент