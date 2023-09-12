Шон Стрикленд сломал свой чемпионский пояс и заклеил его скотчем
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором показал сломанный чемпионский пояс, который он заклеил скотчем.
Стрикленд сломал свой чемпионский пояс и починил его скотчем:
Напомним, поединок за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом прошёл в минвушие выходные в Сиднее (Австралия).
Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в марте 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 20 боёв (18 побед, пять поражений и ни одной ничьей).
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