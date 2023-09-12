О'Мэлли: Двалишвили понадобилось пять раундов, чтобы победить Петра, а я сделал это за три

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О`Мэлли опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором попытался поддеть грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«Посредственному Мерабу понадобилось пять раундов, чтобы победить Петра, а я сделал это за три», — написал О'Мэлли.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили встречался с россиянином Петром Яном. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.