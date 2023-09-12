UFC сделала заявление по поводу арестованного Хусейна Асхабова

UFC опубликовала заявление по поводу российского бойца смешанного стиля Хусейна Асхабова, который вместе со своим братом был задержаны в Пхукете (Таиланд) 5 сентября.

«UFC осведомлена о недавнем аресте и обвинениях в адрес Хусейна Асхабова. Организация продолжает собирать дополнительную информацию об этом инциденте. UFC предоставит возможность закончить юридический процесс, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления, однако бой, запланированный на 7 октября, отменен», — говорится в заявлении промоушена.

Ранее, сообщалось, что братья Асхабовы причастны к ограблению гражданина Италии на курорте Чернг Талай, произошедшему 3 сентября. На потерпевшего было совершенно нападение в его вилле, где его держали связанным в течение нескольких часов. Также сообщается, что его пытали.

У потерпевшего было украдено около 12 миллионов бат ($ 340 тыс.)