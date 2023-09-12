Бенеил Дариуш назвал казахстанского бойца, которому должны предложить контракт в UFC

Ирано-американский боец UFC Бенеил Даруиш считает, что казахстанский боец ММА Николай Веретенников заслуживает подписать контракт с UFC.

«Я надеюсь, что так. Думаю, он давно этого заслуживает. UFC нужно дать Николаю шанс», — приводит слова Дариуша Legalbet.Kz.

33-летний Веретенников (11-4) вышел в финал Гран-при UFL, который пройдёт до конца текущего года. В 2021-м казахстанец мог попасть в UFC через отбор Contender Series, но проиграл судейским решением эквадорцу Майклу Моралесу (15-0, в UFC 3-0).

Что касается Бенеила Дариуша, то в его активе 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.