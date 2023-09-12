Бенеил Дариуш назвал казахстанского бойца, которому должны предложить контракт в UFC
Поделиться
Ирано-американский боец UFC Бенеил Даруиш считает, что казахстанский боец ММА Николай Веретенников заслуживает подписать контракт с UFC.
«Я надеюсь, что так. Думаю, он давно этого заслуживает. UFC нужно дать Николаю шанс», — приводит слова Дариуша Legalbet.Kz.
33-летний Веретенников (11-4) вышел в финал Гран-при UFL, который пройдёт до конца текущего года. В 2021-м казахстанец мог попасть в UFC через отбор Contender Series, но проиграл судейским решением эквадорцу Майклу Моралесу (15-0, в UFC 3-0).
Что касается Бенеила Дариуша, то в его активе 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:36
-
00:57
-
00:41
-
00:21
-
00:11
- 11 сентября 2023
-
23:49
-
23:17
-
23:05
-
22:04
-
21:36
-
21:22
-
21:10
-
20:56
-
20:23
-
20:09
-
19:25
-
18:46
-
17:59
-
17:39
-
17:22
-
16:26
-
15:41
-
14:34
-
13:12
-
12:37
-
11:39
-
10:21
-
09:47
-
00:52
-
00:44
-
00:08
- 10 сентября 2023
-
23:52
Партнерский контент