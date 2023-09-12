Александр Шлеменко: никогда не назову себя россиянином — это неприемлемо

Российский боец смешанный единоборств, Александр Шлеменко рассказал с своём отношении к слову «россиянин», объяснив, почему никогда не стал бы себя так называть.
«Что такое слово «россиянин»? Кто его придумал? Это придумал Борис Ельцин. А что связано с Борисом Ельциным? Что за эпоха была у нас в жизни была? Мы стали колонией, и все, что с нами связано. Поэтому мне вот, например, не нравится самообозначение «россиянин», мне больше нравится «русский». И это лучше подходит.
Опять же, приезжая в Америку, мы там русские, а не россияне. Да, ты можешь и так перевести, и так. Я понимаю, что хоть как могу перевести, но реальный перевод, который закладывает этот смысл, он именно вот так звучит. Ну что теперь? У нас многонациональный русский народ. Вот и все. Я говорю как есть. Я считаю, что так правильно называть. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, россиянином никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Я считаю, что это не наше. Что такое вообще россиянин? Вообще не понимаю. Русский! Россиянин — нет», — заявил Шлеменко в интервью ютуб Youtube-каналу «Ушатайка».
Александр Шлеменко провёл 78 боёв в смешанных единоборствах, из которых выиграл 62, нокаутом — 32. В своём последнем бое Шлеменко победил бразильца Алекса Оливейру сабмишеном в первом раунде.
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