Волкановски — о реванше с Махачевым на UFC 300: гарантирую, что на этот раз я выиграю

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, австралиец Александр Волкановски заявил, что хотел бы провести реванш с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 300.

«Хотел бы я провести реванш с Исламом на UFC 300? Конечно. Это было бы здорово, учитывая, что мою руку могут поднять на таком крупном турнире. Это было бы идеально. Посмотрим, как всё сложится. Думаю, что наш бой — один из самых громких, которые только можно организовать на сегодняшний день. Не сомневаюсь, что люди будут ждать нашего реванша. Это будет конкурентное противостояние, и я гарантирую, что на этот раз выиграю», — рассказал Волкановски на пресс-конференции UFC.

Напомним, Махачев и Волкановски встречались на турнире UFC 284, тогда их поединок продлился все пять раундов, и Махачев победил единогласным решением судей.