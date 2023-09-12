О'Мэлли: мои выходы более захватывающие, чем бои Двалишвили
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Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли вновь обратился к грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.
«Мои выходы [в октагон] более захватывающие, чем бои Мераба», — написал О'Мэлли в посте в своих социальных сетях.
Напомним, Шон О'Мэлли стал чемпионом UFC, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на UFC 292, проходившем на «TD Garden» в Бостоне. Их титульный бой завершился нокаутом в начале второго раунда.
Известно, что Мераб Двалишвили является одним из ближайших друзей Алджамейна Стерлинга. Грузин не раз обращался к Шону О'Мэлли с готовностью встретиться в клетке, однако американец заявлял лишь о своём нежелании противостоять грузинскому бойцу.
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