Иван Штырков помог оплатить дорогостоящую операцию для девочки

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков поучаствовал в оплате дорогостоящей операции ребёнка.

Девочке Маше потребовалась операция, которую необходимо проводить в Германии, для оплаты процедуры стоимостью 3,6 млн рублей волонтёры организовали сбор. Стало известно, что часть суммы покрыл Иван Штырков. Была собрана вся необходимая сумма на оплату операции, а также расходы, связанные с перелётом и пребыванием в Берлине.

Сейчас Штырков представляет клуб «Архангел Михаил». В смешанных единоборствах на счету 34-летнего Штыркова 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.

26 августа Иван Штырков встретился с соотечественником Константином Ерохиным в боксёрском поединке и потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде.