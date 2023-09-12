Тренер Адесаньи: с небольшими корректировками Исраэль победил бы на следующий день

Юджин Бэйрман, тренер новозеландского бойца UFC Исраэля Адесаньи, заявил, что его подопечный смог бы победить американца Шона Стрикленда на следующий день после боя, прошедшего на UFC 293, в котором Стрикленд одержал победу согласно судейскому решению.
«Я спросил, можем ли провести матч-реванш на следующих выходных. Не уверен, согласятся ли на это, но я абсолютно уверен в том, что мы смогли бы изменить итоги поединка, внеся лишь небольшие изменения. Мы не смогли добиться от Исраэля реализации нашего плана, в нашем углу не было достаточной сплочённости. Бывают такие вечера, и я думаю, что если бы мы провели реванш завтра, то смогли бы провести хороший вечер», — приводит слова Бэйрмана MMA Fighting.
Официально никаких заявлений о матче-реванше не поступало. UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби, главным поединком вечера станет бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.
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