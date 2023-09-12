Тренер Стрикленда заявил о готовности к реваншу, ответив тренеру Адесаньи

Эрик Никсик, тренер американского бойца Шона Стрикленда, рассказал, что он думает о словах тренера новозеландского бойца Исраэля Адесаньи о том, что его подопечный победил бы в матче-реванше на следующий день после первого боя.
«Думаю, с точки зрения стороннего наблюдателя Исраэль всегда заслуживает реванша, просто исходя из его истории и своей работы. Если они говорят о небольших изменениях и выиграют такой бой, то изменения будут на самом деле гораздо больше.
Многое ещё предстоит сделать. Несмотря на вышесказанное, я по-прежнему считаю, что Исраэль занимает первое или второе место среди лучших бойцов в среднем весе. Если он хочет отыграться, этот бой должен состояться», — сказал Никсик в интервью MMAJunkie.
Напомним, Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью на UFC 293 согласно судейскому решению.
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