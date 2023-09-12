Грассо — о реванше с Шевченко: я прибавила во многом, чтобы победить в каждом раунде

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо поделилась ожиданиями от реванша с Валентиной Шевченко.

«Я знаю, что каждый день делаю всё возможное, чтобы стать лучше. Для меня большая честь разделить октагон с тем, кто так много сделал для нашего спорта… Встреча с таким великим соперником сделала меня лучше, сильнее, заставила работать ещё усерднее, и я стала лучшим спортсменом, чем была прежде.

Я много тренировалась. Я прибавила во многих вещах, и это самое главное. В первом раунде каждый мой удар достигал цели, затем она изменила свою стратегию во втором и третьем раундах. Но я знаю, на что способна. Я буду более подготовлена ко второму бою, как бы он ни проходил. Я готовилась лучше, чем в прошлый раз. Я внесла много поправок, чтобы теперь победить в каждом раунде», — приводит слова Грассо New York Post.

Напомним, первая встреча девушек завершилась победой Грассо удушающим приёмом.