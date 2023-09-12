Грассо — о реванше с Шевченко: я прибавила во многом, чтобы победить в каждом раунде

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо поделилась ожиданиями от реванша с Валентиной Шевченко.
«Я знаю, что каждый день делаю всё возможное, чтобы стать лучше. Для меня большая честь разделить октагон с тем, кто так много сделал для нашего спорта… Встреча с таким великим соперником сделала меня лучше, сильнее, заставила работать ещё усерднее, и я стала лучшим спортсменом, чем была прежде.
Я много тренировалась. Я прибавила во многих вещах, и это самое главное. В первом раунде каждый мой удар достигал цели, затем она изменила свою стратегию во втором и третьем раундах. Но я знаю, на что способна. Я буду более подготовлена ко второму бою, как бы он ни проходил. Я готовилась лучше, чем в прошлый раз. Я внесла много поправок, чтобы теперь победить в каждом раунде», — приводит слова Грассо New York Post.
Напомним, первая встреча девушек завершилась победой Грассо удушающим приёмом.
- 12 сентября 2023
-
22:55
-
22:32
-
21:32
-
21:25
-
20:43
-
20:29
-
18:59
-
18:42
-
17:42
-
16:40
-
15:56
-
15:30
-
14:42
-
13:25
-
12:26
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:36
-
00:57
-
00:41
-
00:21
-
00:11
- 11 сентября 2023
-
23:49
-
23:17
-
23:05
-
22:04
-
21:36
-
21:22
-
21:10
-
20:56
-
20:23
-
20:09
-
19:25
-
18:46