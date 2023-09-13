О'Мэлли — о поражении Адесаньи в бою со Стриклендом: он не был похож на самого себя

Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли прокомментировал поражение новозеландского бойца Исраэля Адесаньи в поединке с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 293.

«Он не был похож на Иззи, который дрался с Алексом Перейрой в предыдущем бою. Это не было похоже на привычного Иззи, но это могло быть из-за того, что напротив него был Шон Стрикленд. Стили определяют ход поединков, и это был чертовски интересный бой», — сказал О'Мэлли в новом видео, опубликованном на его You-Tube-канале.

Напомним, Шон Стрикленд одержал победу в бою с Исраэлем Адесаньей, который прошёл в Сиднее (Австралия) согласно судейскому решению. В этом поединке Стрикленд завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе.