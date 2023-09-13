Российский боец смешанных единоборств Александр Волков подписал новый контракт с UFC. Об этом сообщил его менеджер Иван Банников.

«У Саши был перед этим боем подписан новый контракт. Боёв ещё много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжёлом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джон Джонс – Стипе Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — приводит слова Банникова ТАСС.

Напомним, поединок между Волковым и Туивасой на прошедших выходных продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.