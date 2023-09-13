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Союз ММА России 14 сентября может вернуть себе аккредитацию от Министерства спорта

Союз ММА России 14 сентября может вернуть себе аккредитацию от Министерства спорта
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Заседание комиссии Минспорта по вопросу восстановления аккредитации Союза ММА России пройдёт 14 сентября, сообщает ТАСС.

«14 сентября состоится комиссия по вопросу возобновления аккредитации. За последние месяцы Союз ММА России разработал и утвердил методические рекомендации по безопасности при проведении соревнований в соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», изменил и утвердил регламент тренерской аттестации Союза ММА России, провёл судейские семинары, провёл тренерские семинары, провёл всероссийский семинар по усилению мер безопасности в ММА, на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета провёл программу повышения квалификации «Воспитание духовно-нравственных качеств личности спортсменов в смешанном боевом единоборстве», — говорится в сообщении в Союзе ММА России.

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