Союз ММА России 14 сентября может вернуть себе аккредитацию от Министерства спорта

Заседание комиссии Минспорта по вопросу восстановления аккредитации Союза ММА России пройдёт 14 сентября, сообщает ТАСС.

«14 сентября состоится комиссия по вопросу возобновления аккредитации. За последние месяцы Союз ММА России разработал и утвердил методические рекомендации по безопасности при проведении соревнований в соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», изменил и утвердил регламент тренерской аттестации Союза ММА России, провёл судейские семинары, провёл тренерские семинары, провёл всероссийский семинар по усилению мер безопасности в ММА, на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета провёл программу повышения квалификации «Воспитание духовно-нравственных качеств личности спортсменов в смешанном боевом единоборстве», — говорится в сообщении в Союзе ММА России.