Силва — Адесанье: никогда больше не открывай свой рот, сравнивая меня с собой
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Бразильский боец, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Андерсон Силва обратился к новозеландцу Исраэлю Адесанье, который в минувшие выходные проиграл в титульном поединке американцу Шону Стрикленду.
«Я отвечаю за это дерьмо. Никогда больше не открывай свой рот, сравнивая меня с собой. Ты понял меня? Я командую этим дерьмом», – написал Силва в социальных сетях.
Через некоторое время Силва удалил пост.
Силва обладает самой длинной победной серией в истории UFC (16 побед подряд). В общей сложности на его счету 34 победы и 11 поражений.
Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Адесанья лишился титула UFC.
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