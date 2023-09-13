Силва — Адесанье: никогда больше не открывай свой рот, сравнивая меня с собой

Бразильский боец, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Андерсон Силва обратился к новозеландцу Исраэлю Адесанье, который в минувшие выходные проиграл в титульном поединке американцу Шону Стрикленду.

«Я отвечаю за это дерьмо. Никогда больше не открывай свой рот, сравнивая меня с собой. Ты понял меня? Я командую этим дерьмом», – написал Силва в социальных сетях.

Через некоторое время Силва удалил пост.

Силва обладает самой длинной победной серией в истории UFC (16 побед подряд). В общей сложности на его счету 34 победы и 11 поражений.

Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Адесанья лишился титула UFC.