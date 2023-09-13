Перейра посоветовал Адесанье взять перерыв

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра после поражения Исраэля Адесаньи в титульном поединке с Шоном Стриклендом посоветовал новозеландцу взять перерыв в карьере.

«Я не согласен с тем, что Адесанья должен получить незамедлительный реванш. Когда он проиграл мне, я согласился сразу же встретиться с ним снова, потому что проигрывал бой, но сумел нокаутировать его в последнем раунде, так что это была совершенно другая ситуация. Вот почему Исраэль тогда заслужил реванш.

Но теперь Шон превзошёл все ожидания. Многие люди, которые не верили в него, теперь верят. Думаю, Стрикленду нужно двигаться дальше и драться с другими бойцами, бросающими ему вызов.

А Адесанье надо взять перерыв, потому что он провёл, кажется, четыре схватки за год. Думаю, ему нужно дать отдых телу и разуму, чтобы вернуться отдохнувшим и готовым к следующему поединку, а затем снова попытаться одолеть Стрикленда. Но, учитывая тот стиль, который продемонстрировал Шон, я думаю, Адесанье будет сложно вернуть себе пояс», – приводит слова Перейры MMA News.