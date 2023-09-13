«Что это на тебе?» Бойцы поп-MMA заставили объясняться блогера Милохина в центре Москвы
Поделиться
Резонансный эпизод произошёл с известным блогером Данилой Милохиным, более известным как Даня Милохин, ненадолго вернувшимся в Россию из ОАЭ.
Милохин, катавшийся в центре Москвы с другом на самокатах, встретился, по информации канала SHOT в социальных сетях, с бойцами поп-MMA, заинтересовавшимися его внешним видом. Во время непродолжительной беседы блогера, одевшего розовую толстовку, назвали «нефором», что вызвало у него недовольство.
На его же вопрос, почему его так назвали, ему было сказано, что «это человек, который отличается от общества, у тебя серёжка…».
Ранее ряд медиа сообщил, что Милохин покинул Россию после высказывания общественного деятеля Екатерины Мизулиной, заявившей, что блогер должен быть призван на срочную военную службу.
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
18:13
-
17:56
-
16:31
-
15:07
-
13:56
-
12:31
-
11:42
-
10:29
-
09:38
-
00:28
-
00:23
- 12 сентября 2023
-
22:55
-
22:32
-
21:32
-
21:25
-
20:43
-
20:29
-
18:59
-
18:42
-
17:42
-
16:40
-
15:56
-
15:30
-
14:42
-
13:25
-
12:26
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:36
-
00:57
-
00:41
-
00:21
-
00:11
- 11 сентября 2023
-
23:49
Партнерский контент