«Что это на тебе?» Бойцы поп-MMA заставили объясняться блогера Милохина в центре Москвы

Резонансный эпизод произошёл с известным блогером Данилой Милохиным, более известным как Даня Милохин, ненадолго вернувшимся в Россию из ОАЭ.

Милохин, катавшийся в центре Москвы с другом на самокатах, встретился, по информации канала SHOT в социальных сетях, с бойцами поп-MMA, заинтересовавшимися его внешним видом. Во время непродолжительной беседы блогера, одевшего розовую толстовку, назвали «нефором», что вызвало у него недовольство.

На его же вопрос, почему его так назвали, ему было сказано, что «это человек, который отличается от общества, у тебя серёжка…».

Ранее ряд медиа сообщил, что Милохин покинул Россию после высказывания общественного деятеля Екатерины Мизулиной, заявившей, что блогер должен быть призван на срочную военную службу.