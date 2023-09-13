Камару Усман заявил, что не должен был соглашаться на реванш с Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил, что не должен был соглашаться на немедленный реванш с действующим обладателем титула британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся на турнире UFC 286 в марте.

«Оглядываясь назад, я могу сказать, что поторопился. Вероятно, мне следовало взять больший перерыв. И тогда, если бы мне по-прежнему был гарантирован титульник, подраться за пояс.

Основная причина, и я говорю о себе, по которой вы сразу же хватаетесь за реванш, заключается в том, что, находясь в зените царствования, вы не хотите, чтобы это заканчивалось. Я не собираюсь давать этому человеку возможность носить пояс и говорить, что он чемпион», — сказал Усман в эфире ESPN.