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Биспинг: дю Плесси побил бы Адесанью на UFC 293

Биспинг: дю Плесси побил бы Адесанью на UFC 293
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что южноафриканец Дрикус дю Плесси смог бы победить звёздного новозеландца Исраэля Адесанью, если бы их поединок состоялся на турнире UFC 293.

Напомним, дю Плесси был изначальным соперником Адесаньи, однако южноафриканец отказался от выступления, а его заменой стал американец Шон Стрикленд.

«Что дальше? Очевидно, есть Джаред Каннонье, он был запасным бойцом, и у него есть победа над Шоном Стриклендом, но претендентом номер один является Дрикус дю Плесси.

Я буду честен, как по мне, если бы дю Плесси был там в тот вечер, если бы он принял бой против Адесаньи, то победил бы. И я лишь хочу сказать, что Адесанья выступил не лучшим образом», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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