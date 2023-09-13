Тренер Махачева отреагировал на победу Стрикленда в бою с Адесаньей

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал результат поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом, который состоялся 10 сентября в Сиднее (Австралия).

«Я не ожидал, что парень с хорошим, очень хорошим боксом для MMA, парень, по которому нечасто попадают, сделает с простыми ударами ногой в живот то, что он сделал. Он так и не дал Адесанье подстроиться, он постоянно находился напротив него. Он давил на него, если тот разрывал дистанцию.

Адесанье пришлось двигаться назад все пять раундов. В первом раунде, когда Стрикленд попал двойкой, я более чем уверен, что Адесанья не чувствовал себя комфортно. Он оказался на неизвестной территории и столкнулся с парнем, который действительно владеет ударной техникой, адаптированной к MMA», — сказал Мендес в своём подкасте.