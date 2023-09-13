Эдди Хирн назвал лучшего супертяжеловеса мира
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Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал лучшего, по его мнению, бойца супертяжёлого веса в мира.
«Фьюри сказал, что не заинтересован в Усике. Его не интересует Джошуа, который якобы просто уборщик в зале, его интересуют только большие парни. Но если его не интересуют Усик и Джошуа, то кто тогда? Видеоблогеры? Я люблю спорт, и мне нравится видеть, когда кто-то добивается величия.
Фьюри – лучший супертяжеловес в мире на данный момент. Я считаю, что он смог бы побить Александра Усика, он мог бы подраться с Энтони Джошуа, и если он побьёт его, то войдёт в историю как лучший супертяжеловес своего поколения», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
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