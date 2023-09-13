Беллью сказал, в каком случае Кроуфорд сможет победить Канело

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).
«Кто победит? Кроуфорд. Эррол Спенс огромный для полусреднего веса, и у Кроуфорда не было с ним абсолютно никаких проблем. Канело начинал карьеру в полусреднем весе. Всё зависит от того, в какой вес промоутеры поднимут Кроуфорда. Он должен сказать «нет» всему, что выше 70 кг. Я исключаю любые варианты ниже 73 кг, хотя Кроуфорд мог бы победить и в таком случае.
Кроуфорд исключителен. Его мышление в ринге не имеет равных. У вас есть такие люди как Василий Ломаченко и Александр Усик, которые обрабатывают информацию, а затем используют её. Это относится и к Кроуфорду. Я был с ним в зале, он – убийца», — сказал Беллью в подкасте Карла Фроча.
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