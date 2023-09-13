Альварес: я делал всё возможное, чтобы устроить реванш с Биволом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес в очередной раз высказался о сорвавшихся переговорах с командой российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

«Послушайте, Бивол задавал вопросы и пытался усложнить переговоры, пытался принимать свои собственные решения и всё такое. Я делал всё возможное», — сказал Альварес в подкасте The Last Stand.

Напомним, первый поединок Альвареса и Бивола состоялся в мае 2022 года и завершился победой россиянина единогласным решением. Команды бойцов попытались провести переговоры о реванше в сентябре, однако они, по заявлению стороны россиянина, не увенчались успехом из-за отсутствия контрактных изменений по сравнению с первым боем.