Альварес: я делал всё возможное, чтобы устроить реванш с Биволом
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес в очередной раз высказался о сорвавшихся переговорах с командой российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.
«Послушайте, Бивол задавал вопросы и пытался усложнить переговоры, пытался принимать свои собственные решения и всё такое. Я делал всё возможное», — сказал Альварес в подкасте The Last Stand.
Напомним, первый поединок Альвареса и Бивола состоялся в мае 2022 года и завершился победой россиянина единогласным решением. Команды бойцов попытались провести переговоры о реванше в сентябре, однако они, по заявлению стороны россиянина, не увенчались успехом из-за отсутствия контрактных изменений по сравнению с первым боем.
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