Россиянин Шаблий выступит в полуфинале Гран-при Bellator 18 ноября

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Александр Шаблий выступит в полуфинале Гран-при организации против бразильца Патрики Фрейре на турнире Bellator 301, сообщает журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, в четвертьфинале турнира Шаблий победил единогласным решением азербайджанца Тофика Мусаева.
Фрейре изначально должен был сразиться за выход в 1/2 финала с экс-чемпионом в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Эй Джеем Макки, однако последний снялся из-за стафилококковой инфекции, после чего бразилец встретился с соотечественником Роберто де Соузой, победив его техническим нокаутом.
В другом полуфинале, который состоится в ночь с 7 на 8 октября на турнире Bellator 300, действующий обладатель титула организации россиянин Усман Нурмагомедов (17-0) сразится с американским экс-чемпионом Брентом Примусом (12-3).
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