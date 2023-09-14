Россиянин Шаблий выступит в полуфинале Гран-при Bellator 18 ноября

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Александр Шаблий выступит в полуфинале Гран-при организации против бразильца Патрики Фрейре на турнире Bellator 301, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, в четвертьфинале турнира Шаблий победил единогласным решением азербайджанца Тофика Мусаева.

Фрейре изначально должен был сразиться за выход в 1/2 финала с экс-чемпионом в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Эй Джеем Макки, однако последний снялся из-за стафилококковой инфекции, после чего бразилец встретился с соотечественником Роберто де Соузой, победив его техническим нокаутом.

В другом полуфинале, который состоится в ночь с 7 на 8 октября на турнире Bellator 300, действующий обладатель титула организации россиянин Усман Нурмагомедов (17-0) сразится с американским экс-чемпионом Брентом Примусом (12-3).