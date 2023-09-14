Тренер Хабиба сказал, кто победит в бою Макгрегора и Чендлера

Хавьер Мендес, тренер члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался об ожидаемом поединке между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.
«Я склоняюсь к Конору только из-за того, что Чендлеру нравится развлекать [зрителей], и он будет застаиваться больше, чем следует. Если бы Чендлер боролся, как он это умеет, тогда я поставил бы на него. Но Чендлер шоумен, и он даст Конору то, что он хочет – статичное положение.
Конор – лучший снайпер среди них. Чендлер каждый раз устраивает войну, но я не считаю, что это нужный ему стиль ведения боя. Ему нужно быть ближе к стилю Хабиба. Бей, чтобы повалить, а затем не переставай наносить удары. Не дай ему подстроиться. Всегда угрожай ему, чтобы ему не стало комфортно», — приводит слова Мендеса издание Lord Ring.
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