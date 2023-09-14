Президент WBC: хотим увидеть бой Фьюри и Усика за все пояса, не помешаем его проведению

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал об отношение организации к проведению боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, а также назвал сроки, когда будет рассмотрена возможность проведения боя за все пояса в тяжёлой весовой категории.

«Он не дрался с Александром Усиком, потому что Александр не был готов в декабре прошлого года. Потом они не смогли провести бой в марте, и потом их пути разошлись. С Энтони Джошуа ситуация была такой же, так что не вините Тайсона Фьюри. Он всегда был в игре и всегда был готов. Мне нравится, что он проведёт бой с Фрэнсисом Нганну.

Мы не будем торопиться называть обязательного претендента. Мы назначили бой [Деонтея] Уайлдера и [Энди] Руиса, победителем которого стал бы сенсационный обязательный претендент, но этот бой не состоялся. Поэтому обязательного претендента нет.

Фьюри, без сомнения, лучший тяжеловес. Мы хотели бы увидеть бой Фьюри и Усика, поэтому мы не будем вмешиваться в планы провести большой поединок за все пояса, поэтому пока не торопимся найти обязательного претендента, так что мы просто посмотрим, что произойдёт на съезде WBC.

Всё сосредоточено на 28 октября. Как только этот бой состоится, с 12 по 17 ноября состоится съезд WBC, а потом совет управляющих примет решение о супертяжёлой весовой категории», — приводит слова Сулеймана Manchester Evening News.

28 октября 2023 года Тайсону Фьюри предстоит встретиться в боксёрском поединке с бывшим бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).