Тренер Нурмагомедова: Макгрегор — подонок, он задевает семью, религию и страну

Хавьер Мендес, тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, дал совет американцу Майклу Чендлеру, который может сразиться против ирландца Конора Макгрегора, рассказав о совете, который он дал своему подопечному перед поединком с ирландским бойцом.

«Я сказал бы Чендлеру, что слова Конора не должны расстраивать, потому что он мастер в этом. Это то, к чему мы готовились с самого первого дня после того, как было объявлено о бое Хабиба и Макгрегора. Я каждый день говорил Хабибу, что он будет преследовать твою семью, религию и страну.

Мы говорили об этом в течение нескольких месяцев перед боем, и, конечно же, он сделал то, что сделал бы любой боец-подонок. Если ты такой подонок, то преследуешь вещи, которые не должен. Нагнетать перед боем можно, но упоминание страны и религии никогда не должно быть разрешено. Это спорт, это не вопрос жизни и смерти, но он делает его именно таковым, говоря о религии и стране. Я хотел бы, чтобы бойцы никогда так не делали», — приводит слова Мендеса Mirror.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года на UFC 229. Российский боец одержал победу в середине четвёртого раунда.