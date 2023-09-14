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Звезда Bare Knuckle подозревается в краже дорогих часов

Звезда Bare Knuckle подозревается в краже дорогих часов
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Звезду легендарного кулачного промоушена Bare Knuckle Садуди Шримуана подозревают в краже часов за 300 тысяч рублей, сообщает Mash.

Сообщается, что боец украл часы в московском аэропорту Шереметьево в свой первый день в России.

Из-за этой ситуации его бой экс-чемпионом Hardcore Мартином Джуаряном, запланированный на 16 сентября, находится под угрозой отмены.

«После прохождения пункта досмотра он не досчитался своих часиков и обратился за помощью к сотрудникам аэропорта. Вместе они отсмотрели записи и увидели, как дорогие Armandn Nicolet прямо в зале вылета уводит таец Садуди Шримуана. Он — чемпион Азии по боксу, звезда Bare Knuckle и приглашённый боец екатеринбургской кулачной лиги RCC. Сейчас его ищут», — сообщил сотрудник налоговой Узден Узденов.

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