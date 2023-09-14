Роман Долидзе вызвал на бой Роберта Уиттакера

Грузинский боец UFC Роман Долидзе (12-2), выступающий в среднем дивизионе (до 84 кг), опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором вызвал на бой Роберта Уиттакера.
«Дерек Брансон выбыл. Я слышал, что Уиттакер хочет подраться до конца года. Давай сделаем это! Ноябрь или декабрь!» – написал Долизде.
Роману Долидзе 35 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в июле 2020-го провёл первый поединок в UFC. В своём последнем поединке, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Долидзе единогласным судейским решением уступил экс-претенденту на титул, итальянцу Марвину Веттори.
В последнем поединке Уиттакер проиграл техническим нокаутом во втором раунде Дрикусу дю Плесси. Всего же у австралийца 24 победы и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
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