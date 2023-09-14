Роберт Уиттакер заявил, что Исраэль Адесанья не заслуживает реванша
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Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер заявил, что новозеландец Исраэль Адесанья не заслуживает реванша с американцем Шоном Стриклендом.
«Давайте не будем рассуждать о справедливости. Я думаю, что будет глупо давать Адесанье реванш. Для него это не первое поражение в статусе чемпиона. Технически, он даже не смог защитить пояс. Проиграл Алексу Перейре, вернул титул, а потом снова его утратил. Вы собираетесь давать ему реванши после каждого поражения? Расслабьтесь, такова игра», – цитирует Роберта Уиттакера Middle Easy.
Напомним, Стрикленд победил Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Исраэль лишился титула UFC.
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