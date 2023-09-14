Сехудо — о Грассо: у неё убийственный левый хук. Она дерётся как мужик

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о сильных сторонах мексиканки Алексы Грассо, которой в скором времени предстоит сразиться за звание чемпионки в наилегчайшем весе с Валентиной Шевченко.

«Сильные стороны Алексы Грассо? Прямо сейчас это сила в её руках. У этой девушки убийственный левый хук. Помню, как мы с ней спарринговались, – она бьёт как мужик.

Я немного удивлён, что у неё всего четыре победы нокаутом. Но сила в её руках – именно это делает Алексу опасной для всех девушек в наилегчайшем весе», – приводит слова Сехудо MMA News.

Напомним, в субботу, 16 сентября, в США состоится турнир UFC Fight Night, где в главном событии вечера пройдёт титульный поединок в женском наилегчайшем весе между обладательницей пояса Алексой Грассо и экс-чемпионкой Валентиной Шевченко.