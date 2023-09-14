Сехудо — о Грассо: у неё убийственный левый хук. Она дерётся как мужик

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о сильных сторонах мексиканки Алексы Грассо, которой в скором времени предстоит сразиться за звание чемпионки в наилегчайшем весе с Валентиной Шевченко.
«Сильные стороны Алексы Грассо? Прямо сейчас это сила в её руках. У этой девушки убийственный левый хук. Помню, как мы с ней спарринговались, – она бьёт как мужик.
Я немного удивлён, что у неё всего четыре победы нокаутом. Но сила в её руках – именно это делает Алексу опасной для всех девушек в наилегчайшем весе», – приводит слова Сехудо MMA News.
Напомним, в субботу, 16 сентября, в США состоится турнир UFC Fight Night, где в главном событии вечера пройдёт титульный поединок в женском наилегчайшем весе между обладательницей пояса Алексой Грассо и экс-чемпионкой Валентиной Шевченко.
- 14 сентября 2023
-
22:34
-
21:45
-
21:25
-
20:36
-
19:47
-
18:43
-
17:55
-
16:51
-
16:18
-
15:36
-
14:48
-
14:08
-
13:58
-
12:37
-
12:23
-
11:46
-
11:42
-
10:59
-
10:30
-
09:57
-
09:52
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
07:50
-
01:08
-
00:55
-
00:11
- 13 сентября 2023
-
23:52
-
23:00
-
22:54
-
22:43
-
22:06
-
21:16