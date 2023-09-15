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Усик сохранил третью позицию в рейтинге P4P от The Ring, Бивол — пятый

Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Все боксёры сохранили свои позиции в рейтинге – лидером остался абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик сохранил третью позицию, а чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол остался на пятой позиции.

Топ-10 P4P от The Ring:

1. Теренс Кроуфорд.

2. Наоя Иноуэ.

3. Александр Усик.

4. Сауль Альварес.

5. Дмитрий Бивол.

6. Эррол Спенс.

7. Девин Хейни.

8. Джервонта Дэвис.

9. Теофимо Лопес.

10. Василий Ломаченко.

Напомним, Бивол и Усик выиграли по 21 поединку в своей карьере. Оба боксёра ещё не проигрывали на профессиональной сцене.