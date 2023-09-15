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Камару Усман дал совет Исраэлю Адесанье после поражения от Стрикленда на UFC 293

Камару Усман дал совет Исраэлю Адесанье после поражения от Стрикленда на UFC 293
Исраэль Адесанья
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Нигерийский боец UFC Камару Усман обратился к Исраэлю Адесанье после поражения от Шона Стрикленда на турнире UFC 293.

«Я был в похожей ситуации. Оглядываясь назад, я понимаю, что поторопился, когда принял третий бой с Леоном Эдвардсом. Я должен был взять чуть больше времени на восстановление – титульный бой был мне гарантирован. Я уверен, что Исраэль сейчас думает: «Нет, этот парень не должен был меня побеждать». У меня тоже были такие мысли. Но если тебе гарантирован реванш, то лучше не торопиться с возвращением и отдохнуть», — цитирует Усмана MMA Junkie.

Напомним, бой между Адесаньей и Стриклендом прошёл в рамках UFC 293. Американский боец победил согласно судейскому решению. Изначально соперником Адесаньи должен был стать южноафриканец Дрикус дю Плесси.

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