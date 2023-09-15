Дана Уайт рассказал об отношении к трансгендерным людям в спорте

Президент UFC Дана Уайт, отец двух сыновей и одной дочери, рассказал о своём отношении к трансгендерным людям в спорте, общаясь с интервьюером Пирсом Морганом о том, что Британская федерация велоспорта запредила участие в женских соревнованиях трансгендерам.
«Думаю, вы знаете, как я отношусь к этому. Я так думаю, поэтому позвольте мне выразиться в такой форме. У меня есть дочь, и я никогда не хотел, чтобы кто-то из биологических мужчин соревновался против неё. Думаю, что это ещё одна безумная вещь, происходящая сегодня в мире, с которой мы все пытаемся справиться.
Я просто рад, что моя дочь чирлидерша, поэтому она не занимается каким-либо соревновательным спортом. В мире чирлидинга этого ещё не произошло», — сказал Уайт в интервью Пиру Моргану на Talk Tv.
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