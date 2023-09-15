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Член Зала славы UFC был арестован за вождение в нетрезвом виде

Член Зала славы UFC был арестован за вождение в нетрезвом виде
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Член Зала славы UFC, бывший чемпион организации в полусредней весовой категории Пэт Милетич был арестован за вождение в нетрезвом виде.

В четверг утром полицейские отреагировали на звонок о водителе, нарушающем правила, сообщает Yahoo Sports. В протоколе говорится, что прибывшему полицейскому пришлось разбудить водителя, чтобы сказать ему остановить автомобиль.

Полиция заявила, что Милетич отказался пройти тест на трезвость и сдать анализы крови, хотя он признался, что употреблял вино. От Милетича пахло алкоголем, присутствовала невнятная речь и он не мог держать равновесие. Также на машине Милетича были замечены свежие повреждения и остатки растений.

Согласно онлайн-записи заключённых округа Скотт, штат Айова, Милетич был арестован в 6:16 утра по местному времени и отпущен под залог $ 5 тыс. в 7:59 утра.

Ранее Милетич был дважды судим за вождение в нетрезвом виде: в марте 2019 года и в июне 2021-го.

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