Соглавный бой RCC Hard 3 отменён, потому что один из бойцов нарушил закон РФ, украв часы

В субботу, 16 сентября, состоится турнир по кулачным боям RCC Hard 3. Соглавным событием турнира должен был стать поединок Мартина Джауряна и Садуди Шримуанга, однако в руководстве RCC заявили, что бой не состоится в назначенную дату. Причиной стало нарушение законов Российской Федерации со стороны таиландского бойца Шримуанга. Спортсмена обвиняют в краже дорогих часов в аэропорту у другого пассажира при прохождении досмотра.

«Наши юристы RCC были в Москве. Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуанг нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой Лютера переносится на ноябрь», — сказал глава RCC Николай Клименко.

Поединок против Шримуанга стал бы первым на площадке RCC Hard для Мартина Джауряна. Главным событием вечера станет бой Александра Севера и Александра Деревянко.