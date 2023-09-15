Соглавный бой RCC Hard 3 отменён, потому что один из бойцов нарушил закон РФ, украв часы

В субботу, 16 сентября, состоится турнир по кулачным боям RCC Hard 3. Соглавным событием турнира должен был стать поединок Мартина Джауряна и Садуди Шримуанга, однако в руководстве RCC заявили, что бой не состоится в назначенную дату. Причиной стало нарушение законов Российской Федерации со стороны таиландского бойца Шримуанга. Спортсмена обвиняют в краже дорогих часов в аэропорту у другого пассажира при прохождении досмотра.
«Наши юристы RCC были в Москве. Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуанг нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой Лютера переносится на ноябрь», — сказал глава RCC Николай Клименко.
Поединок против Шримуанга стал бы первым на площадке RCC Hard для Мартина Джауряна. Главным событием вечера станет бой Александра Севера и Александра Деревянко.
- 15 сентября 2023
-
11:19
-
10:48
-
10:05
-
09:31
-
04:38
-
00:56
-
00:03
- 14 сентября 2023
-
22:34
-
21:45
-
21:25
-
20:36
-
19:47
-
18:43
-
17:55
-
16:51
-
16:18
-
15:36
-
14:48
-
14:08
-
13:58
-
12:37
-
12:23
-
11:46
-
11:42
-
10:59
-
10:30
-
09:57
-
09:52
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
07:50
-
01:08
-
00:55