Физиев сделал прогноз на победителя боя Махачева и Оливейры

Боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился мнением о предстоящем бое своих конкурентов по дивизиону Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Я выберу сейчас Махачева, потому что думаю, что Оливейра ничего не поменяет. Он по-прежнему элитный борец, элитный грэпплер, в последнем бою он снова показал себя. Но думаю, если он так же выйдет на Ислама, всё выйдет не очень хорошо, потому что, если ты пытаешься прыгнуть на обороняющегося бойца, близко обороняющегося бойца, как Ислам, ничего хорошего не выйдет», — сказал Физиев в интервью Sportskeeda.

Поединок Махачева и Оливейры состоится 22 октября в рамках UFC 294. Последним боем Оливейры был поединок против Бенеила Дариуша, в котором Оливейра одержал победу в первом раунде.