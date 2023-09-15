Вячеслав Дацик отправился в зону проведения специальной военной операции

Российский боксёр-тяжеловес Вячеслав Дацик сообщил, что отправился в зону боевых действий на Украине. Боец, также известный как Рыжий Тарзан, поделился этой информацией в своих социальных сетях.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщал, что в конце октября может состояться бой-реванш между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко. Повлияет ли отъезд Дацика на проведение поединка, остаётся неизвестным. Напомним, первый поединок тяжеловесов состоялся в сентябре 2022 года на промоушене Hardcore Fighting. Победу в том бою праздновал Дацик, отправивший Емельяненко в нокаут в начале первого раунда.
Последнем боем Дацика стал поединок против британского боксёра Оли Томпсона, который завершился техническим нокаутом согласно решению рефери, хотя Томпсон был готов продолжить бой.
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